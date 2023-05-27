ABD başkan adayı DeSantis’ten Trump’a karşı güç gösterisi

Florida Valisi Ron DeSantis'in adaylığını duyurduktan sonra kısa sürede bu miktarı toplaması, parti içindeki rakibi Eski Başkan Donald Trump'a karşı "bir güç gösterisi" olarak değerlendirildi.

DeSantis kampanyası başkanı Generra Peck, yapılan bağışları "tarihi" olarak niteleyerek, "Bu bağışlar gösteriyor ki ülke genelindeki Cumhuriyetçi taban, Vali DeSantis'in arkasında toparlanıyor." yorumunu yaptı.

Peck, DeSantis'in gelecek hafta "Büyük Amerika'nın geri dönüş turu" adı altında Iowa, New Hampshire ve South Carolina eyaletlerindeki 12 şehirde 4 günlük kampanyaya başlayacağı bilgisini paylaştı.