ABD Başkanı Biden, Genelkurmay Başkan adayını açıkladı

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Brown'ı bir sonraki Genelkurmay Başkanı olarak aday gösterdiğini duyurdu.

Brown'ın babası ve dedesinin de geçmişte Amerikan ordusuna hizmet veren askerler olduğunu kaydeden Biden, bu kişinin askeri pilot olarak deneyimlerinden ve orduya katkılarından bahsetti.

Biden, Avrupa, Orta Doğu ve Hint Pasifik'te görev yaptığını kaydettiği Brown'ın askeri bilgisini ve yeteneklerini övdü. Brown'ın dünya genelinde müttefikler ve ortakların da saygısını kazandığını ifade eden Biden, terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyondaki rolüne de değindi.

Değişimler karşısında hızlı hareket edip bunlara hızlı adapte olmak gerektiğini belirten Biden, Çin ile rekabeti iyi yönetmek ve Avrupa'daki savaşın gerçekliğiyle yüzleşmek gerektiğine dikkati çekti.

Biden, Senato'yu Brown'ın adaylığını iki partili destekle onaylamaya çağırdı.

BİDEN'DAN MİLLEY'E TEŞEKKÜR

Mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'e hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Biden, Milley'in, dünyanın karşı karşıya olduğu en karmaşık güvenlik ortamında orduya liderlik ettiğini söyledi.

Biden, bu sürede NATO ve Hint Pasifik'te ittifaklarını güçlendirdiklerini belirterek Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ilan edilen üçlü güvenlik paktı (AUKUS) gibi yeni ortaklıklar da kurduklarına dikkati çekti.

Uzay ve siber alanlarındaki tehditler, iklim değişikliği ve küresel salgın gibi zorluklarla mücadele ettiklerini ifade eden Joe Biden, "Amerikan tarihinin en uzun savaşını bitirdik. Teröristleri savaş meydanında uzaklaştırmaya devam ediyoruz ve Rus saldırganlığına karşı bir özgürlük savunucusu olarak dünyayı bir araya getiriyor ve cesur Ukrayna halkının yanında duruyoruz." diye konuştu.