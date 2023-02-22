ABD Başkanı Biden: NATO’nun her santimini savunacağız

"UKRAYNA'YA KALICI DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

B9 birliğinin 2015'te kurulduğunu anımsatan Biden, "Bugün, Rusya'nın işgalinin birinci yıl dönümüne yaklaşırken, birlikte durmaya devam etmemiz daha da önemli ve bence bu, ne kadar güçlü hissettiğimizin kanıtı." ifadelerini kullandı.

Biden, NATO'nun doğu kanadında bulunan ülkelerin önemini vurgulayarak, "Sizler kolektif savunmamızın ön saflarındasınız. Bu çatışma, sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa ve dünyadaki demokrasilerin özgürlüğü için önemli. Ukrayna'ya kritik güvenlik yardımı ve kelimenin tam anlamıyla milyonlarca mülteciye kritik destek sağlıyoruz. Ukrayna'ya kalıcı desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.