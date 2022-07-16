ABD Başkanı Biden: "Orta Doğu'dan asla çekip gitmeyeceğiz"

ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 9 Arap ülkesinin liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi"nde konuştu.

Konuşmasında Rusya, Çin ve İran'ı hedef alan Biden, "Dünyada ve Orta Doğu'daki düzeni baltalamaya yönelik çabalara şahit oluyoruz." diye konuştu.

Biden, "Çin'in Hint-Pasifik bölgesi başta olmak üzere dünyada baskılarını artırdığını, Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya karşı acımasız ve haksız bir savaşı sürdürdüğünü, İran'ın ise Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine devam ettiğini" söyledi.

Buna karşılık ABD'nin bölgede aktif bir ortak olmaya devam edeceğini ve bölgedeki müttefiklerine terörle mücadelede destek olacağını ifade eden Biden, "Asla çekip gitmeyeceğiz ve bölgede Çin, Rusya veya İran tarafından doldurulacak bir boşluk bırakmayacağız." dedi.

İRAN'IN NÜKLEER SİLAH EDİNMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

İran ile nükleer görüşmelere de değinen Biden, ABD'nin diplomatik çabalarını sürdüreceğini ancak İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğini vurguladı.

Biden konuşmasında, "ABD, kurallara dayalı uluslararası düzene katkıda bulunan ülkelerle ortaklığını desteklemek ve güçlendirmek için çalışacak. Bu ülkelerin de kendilerini dış tehditlere karşı koruyabilmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki kara savaşlarının ve ABD güçlerinin katıldığı savaşların halihazırda devam etmediğini ve bu durumdan gurur duyduklarını aktaran Biden, "Bölgede hiçbir ülkenin bir diğerini askeri yollarla kontrol etmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

ABD Başkanı ayrıca, bölge ülkelerinde insan haklarının güvence altına alınmasının önemini belirterek, "ABD her zaman insan haklarını destekleyecektir. Gelecek, nüfuslarının tüm potansiyelini ortaya çıkaran ülkeler tarafından kazanılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.