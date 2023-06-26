ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’le görüştü

TRUDEAU'YLA DA GÖRÜŞTÜ

Biden'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla da bir telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Bunun Rusya'daki mevcut gelişmeler ışığında müttefikler ve ortaklarla yürütülen yakın koordinasyonun bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, liderlerin Ukrayna'ya olan desteğini teyit ettiğine dikkati çekildi.