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Giriş Tarihi: 2.3.2023 22:19

ABD Başkanı Biden Ursula von der Leyen ile görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, 10 Mart'ta Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Beyaz Saray'da ağırlayacak.

AA
ABD Başkanı Biden Ursula von der Leyen ile görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in başkent Washington'a yapacağı ziyaretle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Biden'ın 10 Mart'ta von der Leyen'i Beyaz Saray'da ağırlayacağını belirten Jean-Pierre, liderlerin, Ukrayna'ya verilen destek ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında ABD ile AB arasındaki güçlü işbirliklerini ele alacaklarını bildirdi.

Jean-Pierre, görüşmede, iklim kriziyle mücadele kapsamında temiz teknolojiye yatırım konusundaki çalışmaların yanı sıra, bir yıl önce oluşturulan ve AB'nin Rus fosil yakıtlarına bağımlılığını azaltmasına ve yeşil enerjiye geçişini hızlandırmasına yardımcı olan Avrupa'nın enerji güvenliğine ilişkin ABD-AB ortak Görev Gücü'nün değerlendirilmesi konularının da gündeme geleceğini aktardı.

Sözcü Jean-Pierre, Biden ve von der Leyen'in, Çin'in ortaya koyduğu zorluklar dahil, uluslararası güvenlik meselelerini de görüşeceklerini kaydetti.

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ABD Başkanı Biden Ursula von der Leyen ile görüşecek
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