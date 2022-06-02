ABD Başkanı Biden ve Stoltenberg’ten NATO görüşmesi: Türkiye’nin endişelerini konuşmalıyız

"PUTİN, NATO'NUN GÜÇLENMESİNE YOL AÇTI"

Biden ile hem Ukrayna'da devam eden savaşı hem de ay sonunda Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ni ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun daha az etkili olmasını istedi ve Ukrayna'yı işgal etti. Ancak doğu kanadında daha çok NATO'nun güçlenmesine yol açtı." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO'nun daha da genişlemesi kapsamında son olarak İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusunda bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'nin bu konudaki duruşunu değerlendirdi.