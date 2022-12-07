ABD Başkanı Biden yine bir gafa imza attı: Dili sürçtü, sosyal medyada gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC'nin Arizona eyaletinde açacağı yeni fabrikayı ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Biden, firmanın daha önce Phoenix'te 12 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını hatırlattı.

SALONDA GÜLÜŞME SESLERİ YÜKSELDİ

TSMC'nin ikinci büyük yatırımını duyurduğunu müjdeleyen Biden, "Burada Phoenix'te çip yapmak için ikinci bir fabrika inşa edecekler" ifadelerini kullandı. "Üç nano çipler, üç nano çip. Üç nano olan çipler. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz işte! Nano, neno! Bilmiyorum!" diyen Biden'ın ifadeleri salonda gülüşmelere neden oldu. Biden'ın dil sürçmesi sosyal medya platformlarında da çokça paylaşıldı.