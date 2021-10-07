ABD Başkanı Biden’a büyük şok! Anketlerde çakıldı

HALK DESTEĞİ 4 PUAN GERİLEDİ

Aynı üniversite tarafından geçen ay yapılan ankette, katılımcıların yüzde 42'sinin Biden'ı desteklediği göz önüne alındığında, Biden'a halk desteğinin 4 puan gerilediği göze çarptı. Öte yandan ankete katılanların çoğunluğu Biden'ın hükümet yönetmek için yeterli olmadığı yönünde görüş bildirdi.