ABD Başkanı Biden’dan Başkan Erdoğan’a 3 ayrı teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Litvanya'nın başkenti Vilnus'ta gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
GÖRÜŞMEDE KRİTİK KONULAR ELE ALINDI
Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN: ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM
Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda "NATO Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güvenlik alanındaki iş birliği imkânlarımızı ele aldık. Temaslarımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
BİDEN'DAN YENİ PAYLAŞIM: CESARETİNİZ, LİDERLİĞİNİZ VE DİPLOMASİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
ABD Başkanı Joe Biden, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dair resmi Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği için varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." dedi.
"BUNU DAHA DA GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDEBİLİRİZ"
Biden paylaşımının devamında, "Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz." ifadelerine yer verdi.
Yesterday, Türkiye reached a historic agreement on the admission of Sweden into NATO. President Erdoğan, thank you for your courage, leadership, and diplomacy.— President Biden (@POTUS) July 12, 2023
This summit reaffirms our commitment to the NATO defense, and I hope we can continue to make it even stronger. pic.twitter.com/RVfPIVrLr6