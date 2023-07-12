ABD Başkanı Biden’dan Başkan Erdoğan’a 3 ayrı teşekkür

"BUNU DAHA DA GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDEBİLİRİZ"

Biden paylaşımının devamında, "Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz." ifadelerine yer verdi.