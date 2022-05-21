ABD Başkanı Biden’dan Kuzey Kore lideri Kim’e yeşil ışık

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "samimi ve ciddi" olması halinde görüşebileceği sinyali verdi.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Biden dün başladığı Asya ziyaretinin ilk ayağında, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 11 gün önce görevi devralan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı daha büyük askeri tatbikatlar düzenleme ve Pyongyang'ı caydırmak için daha fazla ABD silahı konuşlandırılabileceği konusunda anlaştı.

KUZEY KORE'YE KARŞI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Güney Kore ile ABD arasındaki ittifakın hiç bu kadar güçlü ve canlı olmadığını kaydeden Biden, "Başkan Yoon ve ben, caydırıcı duruşumuzu daha da pekiştirerek ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması için çalışarak, Kuzey Kore'den kaynaklanan tehdit dahil olmak üzere bölgesel güvenliğin zorluklarıyla mücadele etmek için yakın ilişkimizi güçlendirmeyi ve birlikte çalışmayı taahhüt ettik. ABD ile Güney Kore arasındaki iş birliği tüm tehditleri birlikte göğüslemeye hazır olduğumuzu gösteriyor. diye konuştu.