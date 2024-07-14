ABD Başkanı Biden’dan Trump’a yönelik saldırıya kınama

Joe Biden, daha fazla bilgi beklerken, Trump, ailesi ve seçim kampanyasına katılanlara dua ettiğini kaydetti.

Eşi ve kendisinin, Trump'ı koruyan ABD Gizli Servisi'ne minnettar olduğunu dile getiren Biden, "Amerika'da bu tür şiddetin yeri yoktur. Bunu kınamak için ülkece birlik olmalıyız." vurgusu yaptı.