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Giriş Tarihi: 22.1.2023 12:10

ABD Başkanı Biden'ın evinde yine gizli belgeler bulundu

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD’nin Delaware eyaletinde yer alan Wilmington’daki konutunda yapılan aramalar sonucunda 6 gizli belge daha bulundu.

İHA
ABD Başkanı Biden’ın evinde yine gizli belgeler bulundu
ABD Başkanı Joe Biden'ın 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma gizli belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD Adalet Bakanlığı'na (DoJ) bağlı müfettişler, Biden'ın ABD'nin Delaware eyaletinde bulunan Wilmington'daki konutunda yaklaşık 13 saat süren bir arama gerçekleştirdi. Biden'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, aramalar kapsamında 6 yeni gizli belge bulunduğu belirtildi. Belgelerden bazılarının Biden'ın senatör olduğu zamanlara bazılarının ise ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yürüttüğü döneme ait olduğu öğrenildi. Aramalar esnasında Biden'ın ve eşi First Lady Jill Biden'ın evde bulunmadığı aktarıldı.
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ABD Başkanı Biden'ın evinde yine gizli belgeler bulundu
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