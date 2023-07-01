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Giriş Tarihi: 1.7.2023

ABD Başkanı Biden’ın torunu Naomi, Çeşme’de tatilde

ERCAN AKGÜN
ABD Başkanı Biden’ın torunu Naomi, Çeşme’de tatilde
ABD Başkanı Joe Biden'ın torunu Naomi Biden, dün İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yaparken görüntülendi. Yakın korumaların güvenlik önlemleri altında Dalyan'daki bir beach'te vakit geçiren torun Biden, gün boyu arkadaşlarıyla sohbet edip fotoğraf çektirdi.



Mekânın en güvenli locasını kullanan avukat Naomi Biden (28), sosyal medyadan bu anlara ilişkin hiçbir paylaşım yapmadı. Biden'ın Neilia Hunter ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hunter Biden'ın kızı olan Naomi Biden, nişanlısı Peter Neal ile Beyaz Saray'da evlenmişti.
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ABD Başkanı Biden’ın torunu Naomi, Çeşme’de tatilde
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