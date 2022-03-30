ABD Başkanı Joe Biden bu kez kopya çekerken yakalandı! Putin sorularına böyle hazırlanmış...

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Ukrayna savaşı sırasında yaptığı çıkışların yanı sıra yaptığı gaflarla da gündemden düşmüyor. Biden, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin için sarf ettiği "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerinden dolayı geri adım atmayacağını ve bu konuda özür dilemeyeceğini ancak kimsenin de ABD'nin Putin'i devireceğine inanmayacağını belirtmişti.