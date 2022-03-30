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Giriş Tarihi: 30.3.2022 13:36 Son Güncelleme: 30.3.2022 13:48

ABD Başkanı Joe Biden bu kez kopya çekerken yakalandı! Putin sorularına böyle hazırlanmış...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD Başkanı Joe Biden bu kez kopya çekerken yakalandı! Putin sorularına böyle hazırlanmış...

Sık sık yaptığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, yine çok konuşulacak bir harekete imza attı. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “İktidarda kalmamalı” yorumunda bulunan ve bunun için özür dilemeyeceğini açıklayan Biden, konuya ilişkin yapacağı basın açıklamasında kendisine yöneltilecek zor sorular için hazır yanıtlarla gazeteciler karşısına çıktı. ABD basını, “Biden kopya çekiyor” başlıkları atarken, o görüntüler oldukça konuşuldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Ukrayna savaşı sırasında yaptığı çıkışların yanı sıra yaptığı gaflarla da gündemden düşmüyor. Biden, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin için sarf ettiği "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerinden dolayı geri adım atmayacağını ve bu konuda özür dilemeyeceğini ancak kimsenin de ABD'nin Putin'i devireceğine inanmayacağını belirtmişti.

ABD'li yetkililer, bu açıklamanın 'Rusya'da rejim değişikliği çağrısı' olmadığının altını çizmiş olsa da bu sözler büyük tepki çekmişti.

"KOPYA KAĞIDI" BENZETMESİ

Olay yaratan sözleri sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Biden'ın, bu konuda kendisine sorulabilecek sorulara karşı yanıtlar hazırladığı ortaya çıktı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Biden, kürsüye bu konu hakkında gelebilecek sorulara verilecek cevapları içeren bir kağıt ile çıktı.

Kameralara yansıyan karelerde, "zorlu Putin soruları ve cevapları" başlıklı bir kağıdı tuttuğu görülen Biden'ın o anları kısa süre içinde viral oldu.

ABD basını bu notlar için, "kopya kağıdı" benzetmesi yaptı. Biden'ın hazırladığı kağıda, "Rejim değişikliğini savunmuyorsanız ne demek istediniz? Açıklayabilir misiniz?" sorusunun yanına, "Bu adamın davranışlarına karşı hissettiğim ahlaki öfkeyi ifade ediyordum. Politikadaki bir değişikliği ifade etmiyordum." cevabını yazdığı görüldü.

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ABD Başkanı Joe Biden bu kez kopya çekerken yakalandı! Putin sorularına böyle hazırlanmış...
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