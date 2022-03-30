ABD Başkanı Joe Biden bu kez kopya çekerken yakalandı! Putin sorularına böyle hazırlanmış...

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Ukrayna savaşı sırasında yaptığı çıkışların yanı sıra yaptığı gaflarla da gündemden düşmüyor. Biden, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin için sarf ettiği "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerinden dolayı geri adım atmayacağını ve bu konuda özür dilemeyeceğini ancak kimsenin de ABD'nin Putin'i devireceğine inanmayacağını belirtmişti.
ABD'li yetkililer, bu açıklamanın 'Rusya'da rejim değişikliği çağrısı' olmadığının altını çizmiş olsa da bu sözler büyük tepki çekmişti.
"KOPYA KAĞIDI" BENZETMESİ
Olay yaratan sözleri sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Biden'ın, bu konuda kendisine sorulabilecek sorulara karşı yanıtlar hazırladığı ortaya çıktı.
ABD basını bu notlar için, "kopya kağıdı" benzetmesi yaptı. Biden'ın hazırladığı kağıda, "Rejim değişikliğini savunmuyorsanız ne demek istediniz? Açıklayabilir misiniz?" sorusunun yanına, "Bu adamın davranışlarına karşı hissettiğim ahlaki öfkeyi ifade ediyordum. Politikadaki bir değişikliği ifade etmiyordum." cevabını yazdığı görüldü.