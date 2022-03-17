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Giriş Tarihi: 17.3.2022 16:43

ABD Başkanı Joe Biden ile Şi Cinping'den kritik görüşme

AA
ABD Başkanı Joe Biden ile Şi Cinping’den kritik görüşme

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping yarın bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş ele alınacak.

ABD Başkanı Joe Biden, yarın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile telefon görüşmesi yaparak Rusya-Ukrayna savaşını ele alacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı yazılı açıklamada, Biden ve Şi'nin yarın telefonla görüşeceklerini bildirdi.

Söz konusu görüşmenin, ABD ile Çin arasında iletişim kanallarının açık tutulmasına yönelik çabanın bir parçası olduğuna işaret eden Psaki, iki liderin ülkeleri arasındaki rekabetin yönetilmesi konusunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ve ortak konuları da ele alacağını aktardı.

Biden-Şi görüşmesinin, ABD'nin Çin'e sık sık "Rusya'ya Ukrayna konusunda destek ya da silah vermenin bedeli ağır olur" uyarısını yaptığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

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ABD Başkanı Joe Biden ile Şi Cinping'den kritik görüşme
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