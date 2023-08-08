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Giriş Tarihi: 8.8.2023 09:01 Son Güncelleme: 8.8.2023 09:01

ABD Başkanı Joe Biden kritik imzayı attı

Çin ile büyük bir gerilime neden olan ABDTayvan işbirliği, dün resmi olarak belgelendi. ABD Başkanı Joe Biden Tayvan ile ticaret anlaşmasına imza attı.

AA
ABD Başkanı Joe Biden kritik imzayı attı

ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan ile ticaret anlaşmasını imzalayarak yasalaştırdı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın "21. Yüzyıl Ticaretinde ABD-Tayvan Girişimi" müzakereleri kapsamındaki ilk uygulama anlaşması yasasını imzaladığı bildirildi. Biden ise yazılı açıklamasında, söz konusu yasanın, Tayvan ile anayasal kaygılara yol açan bazı ek ticaret anlaşmalarının müzakere edilmesine yönelik gereklilikleri de içerdiğini kaydetti.

ORTAKLIK DERİNLEŞECEK

ABD ve Tayvan'ın "21. Yüzyıl Ticaretinde ABD-Tayvan Girişimi" müzakereleri çerçevesinde, gümrük idaresi ve ticaretin kolaylaştırılması, iyi düzenleyici uygulamalar, yolsuzlukla mücadele ile küçük ve orta ölçekli işletmeler gibi konularda anlaşmaya varılmıştı.

Söz konusu anlaşmayla ABD'li işletmelerin Tayvan'a ve Tayvanlı müşterilere daha fazla ürün sağlarken, özellikle küçük ile orta ölçekli işletmeler için her iki pazarda da yatırım ve ekonomik fırsatları kolaylaştırabilecek daha şeffaf, kolaylaştırılmış düzenleyici prosedürlerin oluşturulabileceği kaydedilmişti.

Anlaşmanın, işçiler ve işletmeler için inovasyonu ile kapsayıcı ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla ticaret ortaklığını derinleştireceği, ABD ile Tayvan arasındaki ticareti geliştireceği ifade edilmişti.

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ABD Başkanı Joe Biden kritik imzayı attı
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