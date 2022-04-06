Eski ABD Başkanı Barack Obama, 20 Ocak 2017'de görevinden ayrılmasından bu yana ilk kez Beyaz Saray'a gelerek "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu konusunda konuştu.
BIDEN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
Obama, Beyaz Saray'da 5 yıl aranın ardından "Obamacare" olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan sağlık sigortası reformunun imzalanmasının yıl dönümü vesilesiyle Beyaz Saray'a geldi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olan ve birlikte öğle yemeği yiyen Obama, konuşmasında Biden'ın Obamacare'in bundan sonraki adımlarını takip edeceğini belirtti.
Öte yandan Obama'nın konuşması esnasında yaptığı espriler ve 2009-2017 yıllarında kendisinin başkan yardımcısı olan Biden'a takılması da salondakileri güldürdü.
ABD Başkanı Joe Biden Obama’ya gösterilen ilgi sırasında yapayalnız kaldı
Obama'nın konuşmasının başında Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğarken, Obama da "Tabii ki bu şakaydı." diyerek sözlerine açıklık getirdi.
Obama'nın konuşmasının ardından katılımcılar, eski ABD Başkanı'nın etrafında toplanarak sağlık reformuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Obama'ya yoğun ilgi gösteren isimlerin yanında sırada Biden ise yapayalnız kaldı. Bir ara arkasını dönen Biden, yanında kimsenin olmadığını farketti. Biden'ın yapayalnız kaldığı ve ne yapacağını bilmediği anlarsa anbean görüntülendi.