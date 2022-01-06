ABD Başkanı Joe Biden, Trump’ı suçladı: Seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Joe Biden, kanlı kongre baskınının 1. yılında konuştu.

Biden, "Bir yıl önce bu tarihte, 6 Ocak'ta birbirimizden ayırmak için saldırdılar. İç savvaş sırasında bile böyle bir şey olmamıştı. Ama burada oldu. Başka ne görüyorsunuz. Bir mafya çetesi, kapıları tekmelediler, Amerikan bayraklarını bir silah gibi kullanıdlar. Polis memurlarına ateş ettiler. Hukuk profesörlerini taciz ettiler. 100'den fazla polis memuru yaralandı." dedi.