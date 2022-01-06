ABD Başkanı Joe Biden, Trump’ı suçladı: Seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Joe Biden, kanlı kongre baskınının 1. yılında konuştu.
Biden, "Bir yıl önce bu tarihte, 6 Ocak'ta birbirimizden ayırmak için saldırdılar. İç savvaş sırasında bile böyle bir şey olmamıştı. Ama burada oldu. Başka ne görüyorsunuz. Bir mafya çetesi, kapıları tekmelediler, Amerikan bayraklarını bir silah gibi kullanıdlar. Polis memurlarına ateş ettiler. Hukuk profesörlerini taciz ettiler. 100'den fazla polis memuru yaralandı." dedi.
"TRUMP, OVAL OFİSİ'NDEN OLAN BİTENİ İZLEDİ"
Olaydan sonra polis memurlarının ifadelerini dinlediklerini söyleyen Biden, "Bir polis memuru onlar için 'Orta Çağ Barbarları' dedi. Ve ogün Irak'taki savaştan daha fazla korku duymuş. Nasıl böyle bir şeye cesaret ettiler. Kendi gözlerimizle gördük. Meclis sözcülerini tehdit ettiler, ABD Başkan yardımcısına saldırdılar.
Ama görmediğimiz şu; eski ABD Başkanı, mafyanın saldırısını teşvik etti ve Beyaz Saray'daki Oval Ofisi'nden olan biten her şeyi seyretti. Olan bitene hiçbri şey yapmadı. Çünkü onun işine geliyordu. Herkes risk altındaydı, ulusun başkenti işgal altındaydı.
"SEÇİM YENİLGİSİNİ İSYANA ÇEVİRMEK İSTEDİ"
Biden, "6 Ocak'ta insanların iradesini yok etmek istediler, Eski başkan seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi" dedi.
SİLAHLI AYAKLANMA
ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz sene eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen kanlı kongre baskınını "silahlı ayaklanma" olarak nitelendirdi.