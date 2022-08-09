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Giriş Tarihi: 9.8.2022 11:44 Son Güncelleme: 9.8.2022 11:55

ABD Başkanı Joe Biden yine bildiğiniz gibi! Bu görüntüler sosyal medyada viral oldu

ABD Başkanı Joe Biden yine bildiğiniz gibi! Bu görüntüler sosyal medyada viral oldu

Son zamanlarda yaptığı hareketlerle ve gaflarıyla gündeme sıklıkla gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Önce ceketini giyemeyen, ardından da gözlüğünü düşüren ABD yöneticisini izleyen kullanıcılar, "Siyasette bir yaş sınırlaması olmalı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, son zamanlarda yaptığı gaflar ve sakarlıklarıyla gündeme geliyor. Daha önce pek çopk gafa imza atan Biden'ın bu defa da helikopterden indiği görüntüleri viral oldu.

ÖNCE CEKETİNİ GİYEMEDİ, SONRA GÖZLÜĞÜNÜ DÜŞÜRDÜ

Biden, helikopterden indikten sonra ceketini giyemedi, gözlüğünü ise yere düşürdü.

Joe Biden'ın ceketle imtihanı kamerada | Video

Başkalarının yardımıyla toparlanabilen Biden'a sosyal medyadan tepki yağdı. Bazı kullanıcılar "Siyasette bir yaş sınırlaması olmalı" dedi.

YANLIŞ NOTU OKUMUŞTU

Geçtiğimiz ay Biden, başka bri gafla gündeme gelmişti. ABD Başkanı Biden, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okumuştu.

KAMALA HARRIS'E "BAŞKAN" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Biden daha önce Güney Carolina Eyalet Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e "Başkan" şeklinde hitap etmişti.

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ABD Başkanı Joe Biden yine bildiğiniz gibi! Bu görüntüler sosyal medyada viral oldu
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