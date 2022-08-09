ABD Başkanı Joe Biden yine bildiğiniz gibi! Bu görüntüler sosyal medyada viral oldu

ABD Başkanı Joe Biden, son zamanlarda yaptığı gaflar ve sakarlıklarıyla gündeme geliyor. Daha önce pek çopk gafa imza atan Biden'ın bu defa da helikopterden indiği görüntüleri viral oldu.
ÖNCE CEKETİNİ GİYEMEDİ, SONRA GÖZLÜĞÜNÜ DÜŞÜRDÜ
Biden, helikopterden indikten sonra ceketini giyemedi, gözlüğünü ise yere düşürdü.
Joe Biden'ın ceketle imtihanı kamerada | Video
Başkalarının yardımıyla toparlanabilen Biden'a sosyal medyadan tepki yağdı. Bazı kullanıcılar "Siyasette bir yaş sınırlaması olmalı" dedi.
YANLIŞ NOTU OKUMUŞTU
Geçtiğimiz ay Biden, başka bri gafla gündeme gelmişti. ABD Başkanı Biden, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okumuştu.
KAMALA HARRIS'E "BAŞKAN" DEMİŞTİ
ABD Başkanı Biden daha önce Güney Carolina Eyalet Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e "Başkan" şeklinde hitap etmişti.