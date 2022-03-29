ABD Başkanı Joe Biden’a anket şoku! Trump fark attı

Eski Başkan Trump, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını koyabileceği konusunda daha önce defalarca imada bulunmuştu.

Cumhuriyetçi Parti içinde daha önce yapılan anketlerde, Trump yüzde 59 ile 2024 seçimleri için favori aday olarak öne çıkarken, onu eski başkan yardımcısı Mike Pence ile Florida Valisi DeSantis'in yüzde 10 civarında oranla takip ettiği aktarılmıştı.