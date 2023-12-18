Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Joe Biden’a patlama şoku! Alarm durumuna geçtiler...
Giriş Tarihi: 18.12.2023 13:10

ABD Başkanı Joe Biden’a patlama şoku! Alarm durumuna geçtiler...

ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki etkinliğinde bir gazetecinin sorularına yanıt verirken büyük panik yaşadı. Bir gazetecinin "Anketlerde neden Trump'a karşı kaybediyorsunuz?" sorusuna yanıt verirken bir patlama sesi duyuldu. Biden’ın panik anları kameralara yansıdı.

ABD Başkanı Joe Biden’a patlama şoku! Alarm durumuna geçtiler...

ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki etkinliğinde, koruma araçlarından birine konvoy dışından bir otomobilin çarpması paniğe neden oldu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ve eşi Jill Biden'ın Delaware'de katıldığı etkinlik sırasında kaza meydana geldi.

Biden konuştuğu sırada meydana gelen patlama sesi korumaları alarm durumuna geçirdi! | Video

ABD Başkanı'nın gazetecilere açıklamalarda bulunduğu esnada konvoy dışından bir otomobil Biden'ı korumakla görevli Gizli Servis'e ait araçlardan birine çarptı.

Olayda kısa süreli panik yaşanırken, Biden'ın konvoyu sorunsuz şekilde bölgeden ayrıldı.

Gizli Servis, olayın kaza olduğunu açıkladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Başkanı Joe Biden’a patlama şoku! Alarm durumuna geçtiler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA