ABD Başkanı Joe Biden’dan Rus işgali açıklaması! Bu kez tarih verdi

"MÜDAHALEYE HAZIRIZ"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin ortak ve müttefikleriyle kararlı bir şekilde adım atmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getiren Biden, ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğini yineledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Emily Horne tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın Rusya'nın beklenen işgaline ilişkin de net tarih verdiği belirtildi. Buna göre Rus ordusunun, şubat ayı içinde Ukrayna'yı işgal etmesinin neredeyse kesin olduğunu belirten Biden'ın, bu tarih konusunda aylardır art arda uyarılarda bulunduğunu da söyledi.

ABD'nin Ukrayna'ya olan yardım ve desteğinin devam edeceği belirtilirken, ülkenin Ruslara karşı bir hamleye tamamen hazır olduğunun da altı çizildi.