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Giriş Tarihi: 29.9.2022 10:28

ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni bir gaf daha! Ölü senatöre seslendi

ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni bir gaf daha! Ölü senatöre seslendi

Daha önce boşlukla tokalaşan ve gideceği yönü unutan ABD Başkanı Joe Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi. Biden Beyaz Saray'daki bir konferansta ağustos ayında hayatını kaybeden senatör Jackie Walorski’nin öldüğünü unutarak ona seslenmesi sosyal medyada gündeme oturdu.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı skandallar bitmek bilmiyor. Birkaç kez boşlukla tokalaşan ve Kamala Harris'e ABD Başkanı diyen Joe Biden bu kez de ölü bir senatöre seslenerek bir gafa daha imza attı.



"JACKİE BURADA MISIN?"

ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'da açlığın sona erdirilmesi konulu bir konferans sırasında trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Indiana Temsilcisi Jackie Walorski'ye "Jackie, burada mısın? Jackie nerede?.." şeklinde hitap etti.



ÖLDÜĞÜNÜ UNUTTU

Ancak Walorski'nin geçen ay araba kazasında öldüğünü unutmuştu. Biden ve eşi ölümünden sonra kazanın kendilerini çok üzdüğünü söylemişti.

Walorski, konferansı finanse etmek için tasarının dört kongre eş sponsorundan biriydi. Ağustos başında iki çalışanla birlikte hayatını kaybetti.



"KORKUNÇ VE UTANÇ VERİCİ"

Missouri Cumhuriyetçi Temsilcisi Vicky Hartzler, hataya atıfta bulunarak "Gerçekten korkunç ve utanç verici bir gaf" dedi. Biden açıklamalar sırasında yaptığı hayatı düzeltmedi, ancak olay Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

Bazı insanlar o anı 79 yaşındaki Biden'in başkan olmak için zihinsel kapasiteden yoksun olduğunun kanıtı olarak değerlendirdi.

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ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni bir gaf daha! Ölü senatöre seslendi
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