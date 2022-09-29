ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni bir gaf daha! Ölü senatöre seslendi





"KORKUNÇ VE UTANÇ VERİCİ"

Missouri Cumhuriyetçi Temsilcisi Vicky Hartzler, hataya atıfta bulunarak "Gerçekten korkunç ve utanç verici bir gaf" dedi. Biden açıklamalar sırasında yaptığı hayatı düzeltmedi, ancak olay Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

Bazı insanlar o anı 79 yaşındaki Biden'in başkan olmak için zihinsel kapasiteden yoksun olduğunun kanıtı olarak değerlendirdi.