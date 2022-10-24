ADAYLIK AÇIKLAMASINI UYUKLAYARAK YAPTI

Biden, Delaware eyaletini ziyareti esnasında MSNBC televizyonuna röportaj verdi. Röportaj sırasında yeniden aday olabileceğinin sinyallerini veren Biden, 2024'teki başkanlık seçimleri için yeniden aday olma niyeti olduğunu ancak bu konuda resmi bir karar vermediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni skandal! Bu kez röportajda uyukladı | Video

Biden, eşi Jill Biden'ın da kendisine 2024 adaylığı için destek olduğunu belirterek, "Şimdi aday olacağımı açıklarsam, o dakikadan itibaren aday gibi davranmam gerekir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı'nın, bu açıklamaları yaptığı sıradaki halleriyse olay oldu Röportaj sırasında uyuklayan Biden, sosyal medyada alay konusu oldu.