ABD Başkanı Trump George Soros’a yüklendi: Bu delilerin Amerika’yı daha fazla parçalamasına izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş insanı George Soros ve oğlunu hedef aldı.

"RICO YASASI UYARINCA YARGILANMALIDIR"

Trump, açıklamasında, "George Soros ve onun harika radikal solcu oğlu, ABD'nin dört bir yanında şiddet içeren protestoları destekledikleri için RICO yasası uyarınca yargılanmalıdır. Bu delilerin Amerika'yı daha fazla parçalamasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"SOROS VE PSİKOPAT GRUBU ÜLKEMİZE ZARAR VERDİ"

Soros ile oğlunun Amerika'da rahat hareket etmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Soros ve psikopat grubu, ülkemize büyük zarar verdi! Buna, onun batı yakasındaki çılgın arkadaşları da dahil. Dikkatli olun, sizi izliyoruz." ifadelerine yer verdi.