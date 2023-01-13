ABD bütçesi aralıkta 85 milyar dolarlık açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, aralık ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek 2023 mali yılının aralık ayında federal hükümetin bütçe açığı 85 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 21,3 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı aralıkta bir önceki senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 4 katına çıktı.