ABD bütçesi martta 378 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek 2023 mali yılının altıncı ayında, federal hükümetin bütçe açığı 378 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 193 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığında geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 96 artış gerçekleşti.