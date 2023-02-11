ABD bütçesi ocakta 39 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek 2023 mali yılının ocak ayında federal hükümetin bütçe açığı 39 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 119 milyar dolarlık bütçe fazlası vermişti. Böylece bütçe dengesinde geçen senenin aynı ayına kıyasla 157 milyar dolar azalış gerçekleşti.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 63 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.