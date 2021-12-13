ABD canlı yayınında şoke eden sözler: Milyonlar Biden’ı silahla devirmeye hazır

Sunucu Chuck Todd'un sorularını yanıtlayan Heilemann, Trump destekçilerinin bir şiddet hareketine hazırlandığını ifade etti. Yaptığı konuşmada, "Joe Biden'ın gayri meşru olduğunu ve şiddetin onu ortadan kaldırmak ve Trump'ı eski konumuna getirmek için uygun bir araç olduğunu söyleyen yüzde 8, belki de yüzde 12'ye varan oranlar gösteren bir araştırma var. Bu, 20 ila 30 milyon insanı temsil ediyor. 20 ile 30 milyon insanın, Biden'a karşı silahlanmaya hazır olduğunu gösteriyor" yorumunda bulundu.