ABD-Çin gerilimi sürüyor! Çin Büyükelçiliği'nden tepki: "Tipik bir soğuk savaş zihniyeti"

ABD Demokrasi Zirvesi'ni konu alan bir basın bilgilendirmesi düzenleyen Weihua, ABD'nin demokrasiyi kendi çıkarları için kullandığının altını çizerek, "ABD hangi ülke demokratik hangisi değil karar veriyor. Bu tipik soğuk savaş zihniyeti yeni bölünmeyi yaratacaktır" dedi.
DAVET EDİLSEK DE KATILMAYACAĞIZ
Weihua, Çin'in zirveye davet edilmesi halinde katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, "Bence davet edilsek de biz katılmayacağız.Çünkü uluslararası düzende Birlemiş Milletler(BM) var. BM'nin tüzüğüne özgü uluslararası kurallar var.Bazı ülklerin davet edilip bazılarının edilmemesi tamamen soğuk savaş zihniyeti. Hepimiz tek bir dünya köyünde yaşıyoruz.Sorun çözmek için el ele dayanışma içinde olmak gerekiyor. O yüzden davet edilsek de katılmayacağız" diye konuştu.
DEMOKRASİYİ BAŞKA ÜLKELERİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAK İÇİN KULLANDIĞINI GÖSTERİYOR
Tayvan unsurunun da Çin için çok önemli olduğunun altını çizen Weihua, "ABD'nin Tayvan'ı davet etmesi ABD'nin güvenilir ve sözünde duran bir ülke olmadığını, demokrasiyi başka ülkelerin iç işlerine karışmak için kullandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Weihua, bloklaşma peşinde olmanın zararlı olacağını düşündüklerini dile getirdi.
TÜRKİYE'NİN KOŞULLARINA BAKILMALI
Türkiye ekonomisinde Çin modeli tartışmalarına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Weihua, ekonomi modellerindeki başarıyı tüm dünyanın gördüğünü belirterek,, "Ülke halkı ekonomik büyüme getirip getirmeyeceğine karar verecek. Çin 43 yılda fakir bir ülkeden dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline geldi.Ama bu modelin Türkiye için uygun olup olmadığını bilemeyiz. Türkiye'nin kendi koşullarına bakılmalı" dedi.