ABD-Çin gerilimi sürüyor! Çin Büyükelçiliği'nden tepki: "Tipik bir soğuk savaş zihniyeti"

DAVET EDİLSEK DE KATILMAYACAĞIZ

Weihua, Çin'in zirveye davet edilmesi halinde katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, "Bence davet edilsek de biz katılmayacağız.Çünkü uluslararası düzende Birlemiş Milletler(BM) var. BM'nin tüzüğüne özgü uluslararası kurallar var.Bazı ülklerin davet edilip bazılarının edilmemesi tamamen soğuk savaş zihniyeti. Hepimiz tek bir dünya köyünde yaşıyoruz.Sorun çözmek için el ele dayanışma içinde olmak gerekiyor. O yüzden davet edilsek de katılmayacağız" diye konuştu.