ABD-Çin gerilimi yükseliyor: Tayvan’a silah satışına onay

ABD, Çin'in Tayvan'a yönelik askeri baskısını her geçen gün daha da artırdığı bir dönemde yeni silah satışını onayladı. ABD yönetiminin, Tayvan'a yönelik yüzlerce silahlı insansız hava aracı, füze ekipmanı ve ilgili destek malzemelerinin aralarında bulunduğu 360 milyon dolarlık (11 milyar 719 milyon 569 bin lira) yeni bir silah satışını onayladığı bildirildi. Söz konusu satış, savaş başlıklı 291 adet "Altius-600M" kamikaze drone sistemi, "uzun menzilli gezici mühimmat" olarak bilinen 720 adet "Switchblade"i de içeriyor. Tayvan lideri Lai Ching-te, onay için ABD'ye teşekkür etti. Onay, Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak gören ve gerekirse güç kullanarak birleştirme sözü veren Çin ile ABD arasında gerilimin yüksek olduğu bir dönemde geldi.