ABD, DEAŞ’ın liderini öldürdü

ABD
özel birlikleri, Suriye
'nin kuzeybatısında İdlib
bölgesinde yer alan Atme'ye operasyon düzenledi. ABD Başkanı Joe Biden
, operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı.
Biden, "Dün gece benim emrimle, kuzeybatı Suriye'deki ABD askeri güçleri, Amerikan halkını ve müttefiklerini korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi etkisiz hale getirildi" dedi. Pentagon
sözcüsü de operasyonun 'başarılı' olduğunu söyledi. ABD'li yetkililer Kureyşi'nin kendisini ve ailesini öldürmek için bomba patlattığını söyledi. Arama kurtarma ekibi Beyaz Baretliler, Türkiye sınırı yakınlarındaki operasyonda aralarında 6 çocuk ve 4 kadının da olduğu 13 sivilin öldüğünü söyledi.
HELİKOPTERİ VURDULAR
ABD'nin operasyonu önceki gece bir F-16 savaş uçağı ve helikopterler desteğiyle gerçekleştirildi. Görgü tanıkları ABD askerlerinin bir kişiyi sağ şekilde alarak yanlarında götürdüğünü söyledi. Helikopterlerden biri teknik sorun nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Boşaltılan helikopter ABD tarafından imha edildi. Görgü tanıklarına göre ise helikopteri kalkış sırasında intihar bombacısı düşürdü.
'ÇOCUKLARIMI ALDILAR'
Vurulan binada yaşayanlar Anadolu Ajansı'na konuştu. İdlibli anne, "Çocuklarımı benden alıp ellerimi bağladılar. Bu sırada bize bazı kişileri sormaya başladılar. Sorguya aldılar. Çocuklarımı benden alıyorlardı, soru soruyorlardı. Ben de çocuklarımı almasınlar diye ne gelirse öylesine cevap verdim" dedi.