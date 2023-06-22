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Giriş Tarihi: 22.6.2023 07:51

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 ülkelerinin temsilcileriyle bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle görüştü.

AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 ülkelerinin temsilcileriyle bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın görüşmeyi, Ukrayna İyileştirme Konferansı için gittiği Londra'da gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Blinken'ın Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve AB temsilcileriyle görüşmesinde, tarafların "Rusya'nın vahşi savaşına karşı Ukrayna'ya desteğin önemini" vurguladığı kaydedildi.

Blinken'ın görüşmede Çin ziyaretine ilişkin bilgi verdiği aktarılan açıklamada, "G7, Çin'e ilişkin yakın koordinasyonun önemine atıfta bulunarak, birlik içinde olduklarını teyit etti." ifadesi kullanıldı.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 ülkelerinin temsilcileriyle bir araya geldi
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