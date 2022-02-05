ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya’ya ağır bedeller ödetiriz

Bakan Blinken'ın, Ukraynalı mevkidaşı ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile yaptığı görüşmeyi de ele aldığı belirtilen açıklamada, Blinken'ın ABD'nin Rusya ile karşılıklı güvenlik endişelerini ele almaya hazır olduklarını, aynı zamanda Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini teyit ettiği kaydedildi.