ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Senato'da protesto edildi... "Gazze kasabı olarak anılacaksın"

Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde ABD diplomasisi, küresel zorluklar ve 2025 bütçe talebi konusunda ifade verirken, konuşması protestolarla bölündü.

Salona girerken Filistin destekçisi Codepink adlı bir grup, Blinken'ı, kanı simgeleyen kırmızı boyalı ellerini havaya kaldırarak, "40 bin Filistinlinin kanı ellerinde", "Soykırım Dışişleri Bakanı", "Uluslararası hukuk için utanç" sözleriyle karşıladı.

ABD Dışişleri Bakanı, konuşmasına başladığı sırada salonda bulunan bir katılımcı elinde Filistin bayrağı ile ayağa kalkarak, "Hind Receb... İsrail askerleri onu öldürdüğünde 6 yaşındaydı. Gazze'de 35 binden fazla Filistinli Amerikan vergi mükelleflerinin dolarlarıyla öldürüldü. Onların kanı senin ellerinde. Gazze'nin kasabı olarak hatırlanacaksınız. Mirasınız soykırımdır. Sen de Netanyahu kadar suçlusun. Ailelerimizi öldürüyorsun Blinken." diye bağırdı.

Filistin destekçisi, polis tarafından zorla dışarı çıkarılırken diğer bir eylemci de elinde "Savaş suçlusu" pankartı ile "Blinken bir savaş suçlusudur." diye slogan attı.

Aralıklarla yapılan 3 ayrı protesto eylemi sırasında sessizce bekleyen Blinken, daha sonra oturumdaki konuşmasına devam etti.

Blinken'in öğleden sonraki Senato Tahsisatlar Komitesindeki Dışişleri Bakanlığının bütçesi üzerine yapılan oturumu da benzeri protesto eylemlerine sahne oldu.

Blinken konuşurken, kırmızıya boyanmış ellerini havada tutan Filistin destekçisi gruptan bazı kişiler, Gazze'deki soykırıma ABD desteğinin durdurulması yönünde sloganlar atarak Blinken'in konuşmasını kesti.

Kongre polisi, slogan atan protestocuları zorla salondan dışarı çıkardı.

- 6 YAŞINDAKİ HİND RECEB 3 SAAT BOYUNCA ÖLMEMEK İÇİN YALVARMIŞTI

İsrail, şubat ayında Gazze'de bir aracı hedef almıştı. Araçta akrabalarıyla birlikte bulunan 6 yaşındaki Hind Receb, ilk saldırıdan kurtulmuş ancak İsrail güçlerinin kuşatması nedeniyle araçta mahsur kalmıştı.

Receb, telefonla ulaşan Filistin Kızılayı yetkililerine "Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin." diye 3 saat boyunca yalvarmış ancak İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle kurtarılamamıştı.

İsrail güçlerinin bölgeden 12 gün sonra çekilmesi sonucu ulaşılan araçta, Hind Receb, dayısı, dayısının eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenleri bulunmuştu.

Hind Receb'in ölümü dünyada büyük yankı uyandırmıştı.