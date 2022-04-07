ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Rusya’ya gözdağı

"VAHŞETİN DELİLLERİNİ TOPLUYORUZ"

ABD'li Bakan, Rusya'nın Ukrayna'da sivillerin ölümüne neden olduğuna ve savaş suçu işlediğine dair ellerinde çok sayıda bulgu olduğunu vurgulayarak, "ABD, bu vahşetin delillerini dikkatlice toplamaya devam edecek ve bunları ilgili mercilere ulaştıracak. Ukrayna Başsavcılığınca kurulan savaş suçlarını araştırma birimine uluslararası uzmanların oluşturduğu çok uluslu bir ekibin yardım etmesini de destekliyoruz. Bu çabalar, Rusya'nın, tarihin hakkında vereceği karardan kaçamayacağını güvence altına alacak." dedi.

BM Genel Kurulunda yapılan oylamayla Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını da değerlendiren Blinken, Moskova'nın işlediği suçlar dolayısıyla uluslararası sistem içinde daha fazla bedel ödeyeceğini söyledi.

"AVRUPA'YI RUS GAZINA OLAN BAĞIMLILIĞINDAN KURTARACAĞIZ"

Blinken, Avrupalı bazı ülkelerin Rusya'ya olan enerji bağımlığını azaltmanın kendileri ve AB için önemli bir hedef olduğunu kaydederek, "Yıllar boyunca Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığı yavaş yavaş şekillendi, ancak şu anda bu bağımlılığı sona erdirme kararlılığını açıkça duyuyoruz." ifadesini kullandı. ABD'nin bu konuda üzerine düşeni yaptığını ifade eden Blinken, yenilenebilir enerji ve diğer alternatifleri de hızlı bir şekilde artırarak Avrupa'yı Rus gazına olan bağımlılığından kurtaracaklarını dile getirdi.

NATO'nun yeni savunma konsepti belgesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Blinken, söz konusu belgeyi haziranda Madrid'de yapılacak zirvede açıklayacaklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya girmesinden önce "zayıf ve parçalanmış bir NATO hayal ettiğini" savunan Blinken, bunun tam aksine güçlü ve birlikteliği yüksek bir NATO yapılanmasına sahip olduklarını ve bu belgenin de bu durumun altını çizeceğini söyledi.