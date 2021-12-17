ABD Dışişleri Bakanlığı Terörizm Raporu’nu yayımladı: YPG ve FETÖ skandalı...

SKANDAL FETÖ DETAYI!

FETÖ'ye de değinilen raporda, Fetullah Gülen için "kendi rızasıyla sürgünde olan siyasi figür" ifadesi kullanılıyor ve "2016 darbe girişimi sonrası hükümet bu hareketi Fetullah Terör Örgütü - FETÖ olarak tanımladı" deniliyor. Raporda, daha önceki raporlarda da yer alan ve Türkiye'den tepki çeken açıklamaya bir kez daha yer verildi ve "FETO, ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilmez." ibaresi kullanıldı.