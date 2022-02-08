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Giriş Tarihi: 8.2.2022 22:30

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Blinken'ın, iki ülkenin Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını vurguladığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik çözüm noktasındaki girişimini not ettikleri belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çavuşoğlu ile Blinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, iki bakan arasındaki görüşmede Ukrayna'daki krize ilişkin koordinasyonun genişletilmesi ve NATO'nun bir bütün olarak hareket etmesine yönelik konuların ele alındığı belirtildi.

ABD'NİN SÜRECE DESTEK OLABİLMEK İÇİN ATABİLECEĞİ ADIMLAR DA DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede Blinken, iki ülkenin Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını vurguladı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik çözüm noktasındaki girişimini not ettiklerini belirtti.

Açıklamaya göre Çavuşoğlu ile Blinken ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini ve ABD'nin bu sürece destek olabilmek için atabileceği adımları da değerlendirdi.

İki bakan, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin dinamik bir şekilde devamına yönelik fırsatları da ele aldı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama
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