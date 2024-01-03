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Giriş Tarihi: 3.1.2024 13:50

ABD duyurdu! Kızıldeniz’de ticari gemilere füze saldırısı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam yerel saatle 21.30 sıralarında Yemenli Husilerin balistik füzelerle Kızıldeniz’de seyreden ticari gemilere saldırdığını ancak gemilerin hasar almadığını duyurdu.

DHA
ABD duyurdu! Kızıldeniz’de ticari gemilere füze saldırısı

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "2 Ocak'ta, 21:30 sıralarında İran destekli Husiler, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden Kızıldeniz'e iki adet gemisavar balistik füze fırlattı. Bölgede bulunan çok sayıda ticari gemi balistik füzelerin suya düştüğünü bildirmiştir. Gemilerde herhangi bir hasar bildirmemiştir.

Bu yasadışı eylemler düzinelerce masum denizcinin hayatını tehlikeye atmakta ve uluslararası ticaretin serbest akışını aksatmaya devam etmektedir. Bu, 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'de ticari gemilere karşı gerçekleştirilen 24'üncü saldırıdır" denildi.

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ABD duyurdu! Kızıldeniz’de ticari gemilere füze saldırısı
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