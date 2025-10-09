ABD Elçisi: Mutabakat kritik önemde

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, SDG'nin sözde yöneticisi Mazlum Abdi'yi ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Barrack, ziyaretinde arkada Hatay'ı Suriye toprağı olarak gösteren fotoğrafla ilgili "o haritayı görmediğini" söyledi. Barrack "10 Mart Mutabakatı'nın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla Haseke'yi ziyaret ettim. Bu mutabakatın önemi, yalnızca Suriye'nin istikrarı için değil, aynı zamanda hem Türkiye'nin hem de ABD'nin stratejik çıkarları için de kritik öneme sahiptir" dedi.