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Giriş Tarihi: 19.10.2021

ABD: F-35 ihtilafının çözümü için istişareler yürütülüyor

ABD: F-35 ihtilafının çözümü için istişareler yürütülüyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı. Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, "NATO müttefikimiz Türkiye ile ortaklığımıza büyük değer veriyoruz. (Türkiye) Önemli bir NATO müttefikidir. Uzun süreli ve derin ikili bağlarımız var ve Türkiye'nin, NATO ile ortak çalışabilirliği öncelikli bir konu olmaya devam ediyor. Savunma Bakanlığı, Türkiye ile F-35 programı, bu anlaşmazlığın nasıl çözüleceği konusunda istişarelerde bulunuyor. Bu konudaki özel görüşmeler hakkında konuşacak durumda değilim" dedi.
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ABD: F-35 ihtilafının çözümü için istişareler yürütülüyor
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