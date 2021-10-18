ABD: F-35 ihtilafının çözümü için istişareler yürütülüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Ned Price
, ABD Savunma Bakanlığı
'nın (Pentagon
), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye
ile istişareler yürüttüğünü açıkladı. Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, "NATO
müttefikimiz Türkiye ile ortaklığımıza büyük değer veriyoruz. (Türkiye) Önemli bir NATO müttefikidir. Uzun süreli ve derin ikili bağlarımız var ve Türkiye'nin, NATO ile ortak çalışabilirliği öncelikli bir konu olmaya devam ediyor. Savunma Bakanlığı
, Türkiye ile F-35 programı, bu anlaşmazlığın nasıl çözüleceği konusunda istişarelerde bulunuyor. Bu konudaki özel görüşmeler hakkında konuşacak durumda değilim" dedi.