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Giriş Tarihi: 26.1.2022

ABD gemisi NATO komutasında

ABD gemisi NATO komutasında
NATO, 'Neptune Strike 2022' adıyla yapılan tatbikat kapsamında Akdeniz'de devriye faaliyetlerine başladı. Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bir ABD uçak gemisi görev grubu tatbikat kapsamında NATO komutasına girdi. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Deniz Taarruz ve Destek Kuvveti Komutanlığı'na bağlı müttefik ülkelerin savaş gemileri ve ABD'nin 6. Filo'su Akdeniz'de devriye görevi yürütüyor. ABD basınında geçen hafta çıkan haberlerde, ABD'nin bir grup savaş gemisine, Rusya ile gerilimin artmasının ardından Avrupa ülkelerine "güvence vermek için" Akdeniz'de kalması talimatı verildiği duyurulmuştu. Pentagon da USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubunun tatbikatın göbeğinde yer alacağını açıklanmıştı.
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ABD gemisi NATO komutasında
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