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Giriş Tarihi: 17.9.2022 03:46

ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı

AA
ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırdıklarını açıkladı

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD'nin GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Ned Price, açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2023 mali yılında yeniden ihracat ve savunma malzemelerinin transferlerinin onaylanmasına izin vermek için Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (GKRY) ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğini tespit etmiş ve Kongre'ye tebliğ etmiştir. Koşullara uygunluk yıllık olarak değerlendiriliyor. Bu tespit ve belgelendirmenin bir sonucu olarak, Bakan, 2023 mali yılında Kıbrıs Cumhuriyeti (GKRY) için savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdı."

Sözcü, Washington'un uluslararası silah ticareti düzenlemelerinin, 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yeni politikayı yansıtacak şekilde değiştirileceğini kaydetti.

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ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı
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