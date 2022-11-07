ABD duyurdu! Çete üyelerinin başına 1’er milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Haiti'de şiddeti körükleyenleri sorumlu tutmaya ve yaptıklarının bedellerini ödetme çabalarımızın parçası olarak, uluslararası organize suça katılmak için komplo kurmaktan veya komploya katılmaya teşebbüs etmelerinden dolayı Haiti vatandaşları Joseph Wilson kod adlı Lanmò Sanjou, Gaspiyay kod adlı Jermaine Stephenson ve Vitel'Homme Innocent'in tutuklanmasına ve/veya mahkum edilmesine yol açan bilgiler için her biri 1 milyon dolara kadar ödül koyduğumuzu duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

Bu adımı ABD Adalet Bakanlığı tarafından üç kişi aleyhindeki suçlamaların duyurulmasıyla birlikte yaptıklarını belirten Blinken, 16 Ekim 2021'de "400 Mawozo çetesi" olarak bilinen ve bu kişilerce yönetilen çetenin, 16 ABD'li Hıristiyan misyoneri ve bir Kanadalı misyoneri kaçırıp fidye için komplo kurduğunu belirtti.

Blinken, ABD'nin uluslararası organize suçla mücadelede Haitili kolluk kuvvetlerinin çabalarını desteklemeye devam edeceğini, bu kişilere yönelik ödüllerin ABD Dışişleri Bakanlığının Ulusötesi Organize Suç Ödül Programı kapsamında sunulduğunu kaydetti.

ABD ve Kanadalı misyonerler, Haiti'de Port-au-Prince'in doğusundaki Ganthier kasabasındaki bir yetimhaneyi ziyaret ettikten sonra kaçırılmıştı.