ABD heyeti ile kritik zirve

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin Türkiye'ye geldiğini belirterek, Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı'nın bakanlıkta yapıldığını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında da Türkiye'nin F-16 savaş uçağı alımı ile Suriye ve Ukrayna konularının masaya yatırıldığı görüşmelere ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunmayla güvenlik konularının yanısıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği ele alınmıştır. Müteakip toplantının gelecek yıl ABD'de düzenlenmesi öngörülmektedir."
İki ülke arasındaki son üst düzey savunma toplantısı Washington'da gerçekleştirilmişti.
Bu arada Akar başkanlığında, TSK komuta kademesi ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katıldığı bir toplantı yapıldı. Yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının sahadaki son durumla çalışmalarına ilişkin videokonferansla bilgilendirmede bulunduğu toplantıda talimatlar veren Akar, gündemdeki konularına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Tahıl koridorunun yeniden açılmasına yönelik gerçekleştirilen görüşmelere vurgu yapan Akar, şunları kaydetti: "Tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştırdık, bunun uzatılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Tahıl inisiyatifi kapsamında bugüne kadar Ukrayna limanlarından ayrılan toplam gemi sayısı 431 olurken, taşınan miktar 10 milyon tonu geçti."
YUNANİSTAN'A SOĞUK DUŞ
Yunanistan'ın provokasyonlarına
ABD'den destek gelmedi.
ANT1'e konuşan
ABD'nin Atina
Büyükelçisi George
Tsunis, Yunanistan ve
Türkiye'nin aralarındaki
anlaşmazlıkları
diplomasi
yoluyla çözmesi
gerektiğini
ifade
etti. Tsunis,
"Türkiye
ve
Yunanistan'ı sürekli bu
yönde teşvik ediyoruz;
çünkü biliyorum ki hem
Yunanistan hem Türkiye
barış istiyor. Birçok ilişkide
anlaşmazlık var
ancak barış bu durumda
temel prensip ve barışa
ancak diplomasiyle ulaşılabilir"
dedi. "Türkiye,
Yunanistan'a saldırırsa
ABD ne yapacak?" şeklindeki
provokatif soruya
ise Tsunis, "Yunan ordusu
vatanı koruyabilir"
diyerek ABD'nin çatışmaya
müdahil olmayacağının
sinyalini verdi.