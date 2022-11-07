ABD heyeti ile kritik zirve

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin Türkiye'ye geldiğini belirterek, Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı'nın bakanlıkta yapıldığını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında da Türkiye'nin F-16 savaş uçağı alımı ile Suriye ve Ukrayna konularının masaya yatırıldığı görüşmelere ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunmayla güvenlik konularının yanısıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği ele alınmıştır. Müteakip toplantının gelecek yıl ABD'de düzenlenmesi öngörülmektedir."İki ülke arasındaki son üst düzey savunma toplantısı Washington'da gerçekleştirilmişti.Bu arada Akar başkanlığında, TSK komuta kademesi ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katıldığı bir toplantı yapıldı. Yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının sahadaki son durumla çalışmalarına ilişkin videokonferansla bilgilendirmede bulunduğu toplantıda talimatlar veren Akar, gündemdeki konularına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Tahıl koridorunun yeniden açılmasına yönelik gerçekleştirilen görüşmelere vurgu yapan Akar, şunları kaydetti: "Tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştırdık, bunun uzatılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Tahıl inisiyatifi kapsamında bugüne kadar Ukrayna limanlarından ayrılan toplam gemi sayısı 431 olurken, taşınan miktar 10 milyon tonu geçti."Yunanistan'ın provokasyonlarınaABD'den destek gelmedi.ANT1'e konuşanABD'nin AtinaBüyükelçisi GeorgeTsunis, Yunanistan veTürkiye'nin aralarındakianlaşmazlıklarıdiplomasiyoluyla çözmesigerektiğiniifadeetti. Tsunis,"TürkiyeveYunanistan'ı sürekli buyönde teşvik ediyoruz;çünkü biliyorum ki hemYunanistan hem Türkiyebarış istiyor. Birçok ilişkideanlaşmazlık varancak barış bu durumdatemel prensip ve barışaancak diplomasiyle ulaşılabilir"dedi. "Türkiye,Yunanistan'a saldırırsaABD ne yapacak?" şeklindekiprovokatif soruyaise Tsunis, "Yunan ordusuvatanı koruyabilir"diyerek ABD'nin çatışmayamüdahil olmayacağınınsinyalini verdi.