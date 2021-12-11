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Giriş Tarihi: 11.12.2021 13:44 Son Güncelleme: 11.12.2021 13:44

ABD hortum ve fırtına felaketini yaşıyor! Birçok eyalette alarm verildi, ölü sayısı 50’yi aştı

İHA
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ABD hortum ve fırtına felaketini yaşıyor! Birçok eyalette alarm verildi, ölü sayısı 50’yi aştı

ABD'nin birçok eyaleti için günlerdir verilen hortum ve fırtına alarmı, gerçek oldu. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’nin Kentucky, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler için yaptığı kasırga uyarılarının ardından ülke adeta felaketi yaşadı.

ABD'de Ulusal Hava Durumu Servisi günlerdir kırmızı alarm veriyordu. Başta Kentucky olmak üzere Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler için cuma gecesi kasırga uyarıları yayınlanırken, korkulan oldu.

EN AZ 50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kasırga ve hortum için verilen alarm devam ederken Kentucky eyaleti, hortum felaketine teslim oldu. Gece saatlerinde yaşanan şiddetli kasırganın ardından açıklamalarda bulunan Kentucky Valisi, "Hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 50'yi geçti" ifadelerini kullandı.

Felaketin boyutunun, Graves bölgesinde doruğa ulaştığını söyleyen Vali Andy Beshear, buralarda yaşanan hasarın daha önce hiç görülmemiş boyutlarda olduğunu söyledi.

BAKIMEVİ BİNASI YERLE BİR OLDU

Arkansas eyaletine bağlı Monette kenti de, şiddetli fırtına ve yağışa teslim oldu. Kentin farklı noktalarında hortum meydana gelirken, hortumun "Monette Manor" adlı bakımevini kısmen yıktığı bilgisine ulaşıldı.

Binanın bir kısmının yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybederkeni ve 5 kişinin de yaralandığını bildirildi. Yetkililerden gelen açıklamalarda binanın büyük ölçüde yıkıldığı belirtildi.

ABD'de hortum ve kasırga felaketi: En az 50 ölü!

AMAZON DEPOSU ÇÖKTÜ

Illinois eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada Edwardsville bölgesinde teknoloji devi Amazon'a ait bir deponun çatı kısmen çöktü.

Olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edilirken, çökme sırasında içeride 100 civarında işçinin bulunduğu belirtildi. Acil servis yetkilileri yaralananlar olduğunu aktarırken, net sayıya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Illinois Valisi Jay Robert Pritzker, "Dualarım bu gece Edwardsville halkıyla, gerekli tüm kaynakları sağlamak için belediye başkanına ulaştım" dedi. Amazon'dan bir yetkili ise depodaki hasarın değerlendirildiğini belirterek, "Çalışanlarımızın güvenliği şu anda en büyük önceliğimiz. Durumu değerlendiriyoruz ve ek bilgiler paylaşacağız" denildi.

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ABD hortum ve fırtına felaketini yaşıyor! Birçok eyalette alarm verildi, ölü sayısı 50’yi aştı
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