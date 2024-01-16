ABD hükümetinden çarpıcı Hizbullah isteği

Lübnan'da Hizbullah Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen günlük "Al-Akhbar" gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden tarafından İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi düşürmek için arabulucu olarak görevlendirilen Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in 11 Ocak'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile yaptığı 3'lü görüşmenin detaylarını paylaştı.

Hochstein'in toplantıda, Mikati ve Buhabib'e, İsrail'in kuzeyindeki yerleşimcilerin evlerine geri dönebilmesi için Hizbullah mensuplarının 7 kilometre kadar İsrail sınırından uzaklaştırılması, yerine Lübnan ordusunun konuşlandırılması önerisinde bulunduğu ileri sürüldü. Hochstein'in, aksi durumda İsrail'in Lübnan'a karşı savaş başlatacağı uyarısı yaptığı kaydedildi.

Hochstein, 2 Ocak'ta Beyrut'ta Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin ardından 4 Ocak'ta Hizbullah ile artan gerilimi düşürmek için Tel Aviv'e gitmişti. Kıdemli Danışman, 11 Ocak'ta Beyrut'a gelerek, iki ülke arasında "geçici bir uzlaşı üzerinde çalışılması" çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.