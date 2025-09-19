ABD ile Çin arasında Afganistan gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandıkları en büyük askeri üs olan Bagram Hava Üssü'nü geri almayı istediklerini söylemesinin yankıları sürüyor. Çin'in Afganistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirten Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Belirli bir ülke (ABD) bölgesel gerilimi kışkırtıyor, bu gerilim destek bulmayacak" dedi. Trump daha önce yaptığı açıklamada da Çin'in Afganistan'ı işgal ettiğini ileri sürmüş, Taliban reddetmişti.