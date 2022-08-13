ABD ile Esad rejimi doğrudan görüşmüş

ABD medyasında yer alan haberlere göre Beyaz Saray yönetimi ile Suriye'de Beşar Esad rejimi direkt olarak görüşüyor. CNN International'ın konu hakkında bilgisi olan ve isimleri açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile Esad rejiminin görüşme nedeni bir tutuklu. Haberde 2012'den beri Suriye'de tutuklu olan serbest gazeteci ve eski deniz piyadesi Austin Tice'in serbest bırakılması için temas içinde olunduğu aktarıldı.Biden geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Austin Tice'in Esad rejiminin elinde olduğundan emin olduklarını bildirmişti. Tarafların şimdiye kadar birden fazla kez yüz yüze görüştükleri ancak şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilemediği aktarıldı. Söz konusu görüşmelerin hiçbirinin Suriye'nin başkenti Şam'da yapılmadığı vurgulandı. Washington tarafının Tice'in serbest bırakılıp ABD'ye iade edilmesi için Şam rejimine üst düzey isimler arasında da görüşmeler teklif ettiği ancak Esad rejiminin herhangi bir açıklama yapmadan bunu reddettiği bildirildi.